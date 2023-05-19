ولي العهد يلتقى الرئيس السوري بجدة ويناقشان سُبل تعزيز العلاقات بين البلدَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وحضر من الجانب السوري الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية العربية السورية.