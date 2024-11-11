"البرهان": نناشد المجتمع الدولي تسريع تنفيذ حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي اعتُمدت في العام 2002م.