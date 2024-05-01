"يلو" تعلن عن عرض خاص لعملاء مصرف الإنماء

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن العروض الخاصة بعملاء مصرف الإنماء تأتي ضمن حرص "يلو" على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات التي لها تأثير مباشر على المواطنين والمقيمين وأيضاً السيّاح في المملكة، وهو امتداد لما تم الكشف عنه من تفعيل لهذه الشراكات في الأشهر الماضية وانعكس إيجاباً على عملاء "يلو" وتلك الجهات، وأضاف قائلاً: نعتز بشراكتنا مع مصرف الإنماء الذي يعد من البنوك الوطنية المميّزة في تقديم خدمات مصرفية، وتجسيداً لهذه الشراكة أطلقنا عروضنا الخاصة لعملاء المصرف طيلة شهر مايو والتي تعد مقدمة للمزيد من المزايا والعروض التي تأتي ضمن تفعيل هذه الشراكة وتحقيقها لأهدافها في خدمة عملائنا وعملاء مصرف الإنماء، والتي هي الهدف الرئيسي لإقامة مثل هذه الشراكات التي تعكس التكامل بين الكيانات الاقتصادية لخدمة كافة أفراد المجتمع بأفضل صورة ممكنة.