مكَّنتهم اقتصاديًّا.. رؤية 2030 جعلت السعوديين يحلمون.. وهنا أبرز الملامح

"طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه.. فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تُتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف، والرعاية الصحية، والسكن، والترفيه.. وغيرها".. بهذا الاقتباس وضع ولي العهد الأساس الذي بُنيت عليه رؤية 2030، والقاعدة التي انطلقت منها نحو ثالوث التطوير: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.