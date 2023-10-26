"الاستثمار" تُوَقع 3 مذكرات تفاهم في "التكنولوجيا الحيوية والأدوية والخدمات المالية والتعليم"

يُذكر أن وزارة الاستثمار تشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السابع؛ حيث تُسَلط الضوء من خلاله على جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة بما يعكس التوجه الطموح الذي تتميز به المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي لجلب الاستثمارات وتسهيل وصول الباحثين عن فرص استثمارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وتعزيز استدامة الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات، وفرص الاستثمارات المتاحة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي تقدم وخطط المملكة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.