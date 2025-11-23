الجوف.. وجهة تاريخية تزخر بالآثار وتروي حكايات آلاف السنين

وتتنوع الوجهات الأثرية التي يقصدها الزوّار والسياح، ومن أبرزها قلعة مارد الأثرية، التي ترتفع في نطاق البلدة القديمة بمحافظة دومة الجندل، وتشرف على المدينة من ربوة يبلغ ارتفاعها نحو 620 مترًا فوق سطح البحر. ويعود أقدم ذكر للقلعة إلى القرن الثالث الميلادي، ويتألف مبناها الرئيس من طابقين؛ العلوي مبني من الطين، والسفلي من الحجر، وتحيط بها أسوار مزودة بفتحات دفاعية وأربعة أبراج للمراقبة.