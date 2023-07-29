غداً.. الإعلان النهائي للقبول بجامعة جازان وبداية تعديل المقاعد الشاغرة

حدّدت جامعة جازان، يوم غد الأحد، موعداً للإعلان النهائي للقبول، وحصول الطلبة على أرقامهم الجامعية، وبداية فترة التعديل على المقاعد الشاغرة إلكترونياً، التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 14 المحرم 1445هـ‍.