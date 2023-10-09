انطلاق فعاليّات المعرض السعودي الدولي الثالث للصيدلة والمختبرات الطبية بالرياض

افتتح الدكتور عبدالله بن ناصر الجريان المدير العام التنفيذي لمركز عمليات المختبرات في وزارة الصحة، وبحضور رئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز الكثيري، ونائبه الدكتور رائد البرادعي، ومشاركة الدكتور فؤاد الدايل مدير عام المختبرات في مستشفي التخصصي معرض المختبرات الطبية والصيدلة في نسخته الثالثة المقام في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.