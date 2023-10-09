انطلاق فعاليّات المعرض السعودي الدولي الثالث للصيدلة والمختبرات الطبية بالرياض

افتتح الدكتور عبدالله بن ناصر الجريان المدير العام التنفيذي لمركز عمليات المختبرات في وزارة الصحة، وبحضور رئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز الكثيري، ونائبه الدكتور رائد البرادعي، ومشاركة الدكتور فؤاد الدايل مدير عام المختبرات في مستشفي التخصصي معرض المختبرات الطبية والصيدلة في نسخته الثالثة المقام في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.
حيث تنقل مسؤولو المعرض والضيوف في جولة على أبرز الأجنحة المشاركة للاطلاع على ما لديها من تقنيات وخبرات علمية.
بعدها انطلق المؤتمر العلمي للباحثين والمتخصصين في اليوم الأول بمشاركة تسعة باحثين بورقات علمية مختلفة تناقش البحث العلمي والابتكار الطبي في مجال الصيدلة والمختبرات الطبية.
ويستكمل المعرض فعاليّاته غدًا وبعد غدٍ الفقرات العلمية بمشاركة 20 باحثًا حول المختبرات الطبية وعلاقتها بالتخصصات الطبية الأخرى وآخر الأبحاث العلمية في مجال المختبرات الطبية والصيدلة.
يُذكر أن عدد المشاركين بالمعرض يناهز 150 عارضًا من أكثر من 15 دولة حول العالم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويمثل المعرض منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين في مجال المختبرات والصيدلة من جميع أنحاء العالم، كما أنه يُسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات الطبية في هذا المجال.
ويناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع، ويعرضون أحدث المنتجات والتقنيات الطبية في مجال المختبرات والصيدلة، وتشمل الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية والمواد الخام، وخدمات الرعاية الصحية، والتدريب والتعليم.
وسيُقام خلال المعرض المؤتمر السعودي العلمي للصيدلة والمختبرات الطبية بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين السعوديين والعالميين، وسيتم منح المشاركين 19 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.