"تبوك تنسيك أمك وأبوك".. مثل شهير عمره 700 عام يكشف قصته الباحث "العمراني" لـ "سبق"

كشفت "سبق" قصة المثل الشعبي "تبوك تنسيك أمك وأبوك"، والذي يعود تاريخه لما قبل 700 عام وتداوله أهالي المنطقة بصيغة أخرى مطلع الخمسينيات الميلادية.
وحول قصة المثل الشهير، قال الباحث عبدالله العمراني لـ "سبق"، إن المثل كان سابقًا "ترك أبوك بين العلا وتبوك"، وهذا المثل ضربه العامة قديمًا في تبوك لوعورة المسافة التي يقطعونها للوصول إلى تبوك أو الخروج منها.
وأشار إلى أن هذا المثل نقله إلينا القاضي أبو البقاء خالد بن عيسى الأندلسي، من خلال رحلته إلى الأقطار الحجازية، التي وثقها في مخطوطته بعنوان "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" في عام736هـ/1335م.
وأضاف "العمراني" أن المثل تحول إلى "تبوك تنسيك أمك وأبوك"، بسبب العزلة الجغرافية التي اشتهرت بها تبوك منذ القدم، حيث تعرضت مدينة تبوك منذ مطلع الخمسينيات الميلادية إلى هجرة العديد من الناس إليها لأسباب متعددة، منها مشروع توطين البادية الذي نشأ منه حي الخالدية في تبوك, وكذلك الرغبة في امتهان التجارة لتوفر الفرص في تبوك, ومنها العمل الوظيفي الذي كان نقطة تحول في توسع المدينة وخصوصًا بعد تأسيس قاعدة عسكرية فيها عام 1956م.
وأوضح العمراني أن الهجرة أسهمت في تشكل تركيبة سكانية متعددة ذات مكون ثقافي اختصت به مدينة تبوك عن غيرها من المدن, وساعدت هذه التركيبة القادمين من مختلف أنحاء المملكة على الانسجام السريع في أسلوب العيش فيها.
وأشار إلى أن الذي كان يعيش فيها خلال هذه الفترة يستصعب السفر مرة أخرى لدياره؛ لبعد المسافة ووعورة الطريق بين تبوك ومدن المملكة، وذلك لعزلتها الجغرافية وعدم وجود طرق معبدة تربطها بمدن المملكة في تلك الفترة، وهو ما دفع بالبعض للاستقرار والعيش في تبوك بدلاً من العودة إلى دياره.