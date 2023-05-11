"تبوك تنسيك أمك وأبوك".. مثل شهير عمره 700 عام يكشف قصته الباحث "العمراني" لـ "سبق"

وأضاف "العمراني" أن المثل تحول إلى "تبوك تنسيك أمك وأبوك"، بسبب العزلة الجغرافية التي اشتهرت بها تبوك منذ القدم، حيث تعرضت مدينة تبوك منذ مطلع الخمسينيات الميلادية إلى هجرة العديد من الناس إليها لأسباب متعددة، منها مشروع توطين البادية الذي نشأ منه حي الخالدية في تبوك, وكذلك الرغبة في امتهان التجارة لتوفر الفرص في تبوك, ومنها العمل الوظيفي الذي كان نقطة تحول في توسع المدينة وخصوصًا بعد تأسيس قاعدة عسكرية فيها عام 1956م.