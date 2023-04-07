إطلاق النسخة الـ"19" من مهرجان "الحريد".. الاثنين

وأشار "آل عطيف" إلى أن المهرجان ينفذ سنويًّا احتفاء بظهور أسراب سمك الحريد "ببغاء البحر" في أحد الممرات المائية الضحلة بجزر فرسان في نفس الموعد من كل عام، وخلال سنوات طويلة أصبح يشكل تظاهرة اجتماعية كبرى لأهالي منطقة جازان، متوقعًا أن يشارك الآلاف من الأهالي والزوار في هذه النسخة من المهرجان؛ حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل سمو نائب أمير منطقة جازان.