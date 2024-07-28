"انحن الليالي الشدايد".. "الحصيني": غداً أول أيام "طبخ التمر" وأوان استخراج اللؤلؤ خليجياً

وأضاف: يظهر في "طبخ التمر" نجم الذراع وهو في الصيف وأيامه ثلاثة عشر يوماً ونهايته 1446/2/6هـ؛ حيث تستمر شدة حرارة الجو لكن هذه الأيام الحرارة تكون فيه حول إلى أقل من المعدل السنوي، كما تحدث أحياناً عواصف ترابية، إضافة إلى أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج.