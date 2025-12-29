مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري بنجاح عملية تصحيحة معقدة لجراحتي سمنة سابقتين

استعاد مراجع "ثلاثيني" كان قد خضع لعمليتي سمنة سابقتين غير دقيقتين في أحد المستشفيات، حياته الطبيعية عقب خضوعه لعملية تصحيحية معقدة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد فريق طبي قاده د. خالد مرزا استشاري جراحة السمنة.
الذي قال أن المراجع كان قد خضع لعمليتي تكميم، الأولى قبل نحو "17" عاماً، لكن وزنه لم يتناقص بعد العملية، فاضطر إلى إجراء عملية تصحيحة بعد عام من الأولى، إلا أن وزنه زاد في السنوات الأخيرة وتجاوز حاجز الـ"140" كجم، فراجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وهو يشكو من ضعف الحركة وآلام مزمنة بالظهر والمفاصل، وانقطاع التنفس والإختناق أثناء النوم.
واستطرد د. مرزا الحاصل على الزمالة البريطانية، موضحاً أن المراجع خضع لسلسة من الفحوصات الطبية عقب وصوله مباشرة، حيث قام الفريق الطبي المكون من عدة تخصصات بدراسة الحالة وانتهى إلى خطة علاجية، تم بموجبها إجراء عملية تصغير معدة، باستخدام المنظار الجراحي المتطور، بالدخول عبر "3" فتحات صغيره بالبطن، وعمل قص طولي للمعدة بهدف تقليص حجمها، مضيفاً أن العملية اتسمت بالكثير من التعقيدات نتيجة للالتصاقات العديدة التي خلفتها الجراحات السابقة، واستغرق التعامل معها الكثير من الوقت، حيث استمرت لـ "5" ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام.
وأضاف أن المراجع نقل بعدها لجناح التنويم، وبقى محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة لمدة "48" ساعة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد أن وُضع له برنامج علاجي متكامل، مؤكداً أنه تمت متابعته في العيادة بعد عدة أسابيع من العملية، وتبين أن هناك تحسناً كبيراً قد طرأ على حالته، إذ بدأ وزنه في التناقص بمعدل صحي.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب توفر حلولاً متنوعة لعلاج السمنة، تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية، علاوة على أنه يقدم رعاية صحية تتلائم مع التوصيات الأوروبية، كما أنهها حصلت على العديد من الاعتمادات والشهادات، منها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحيةJCI ، وشهادة الإعتماد من المؤسسة الأمريكية للإعتماد والتميز SRC.