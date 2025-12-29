مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري بنجاح عملية تصحيحة معقدة لجراحتي سمنة سابقتين

الذي قال أن المراجع كان قد خضع لعمليتي تكميم، الأولى قبل نحو "17" عاماً، لكن وزنه لم يتناقص بعد العملية، فاضطر إلى إجراء عملية تصحيحة بعد عام من الأولى، إلا أن وزنه زاد في السنوات الأخيرة وتجاوز حاجز الـ"140" كجم، فراجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وهو يشكو من ضعف الحركة وآلام مزمنة بالظهر والمفاصل، وانقطاع التنفس والإختناق أثناء النوم.