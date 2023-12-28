استجابةً لـ"سبق".. "لجنة الالتزام" بصحة الشمالية تباشر واقعةَ النفايات الطبية برفحاء

وعند وصول اللجنة إلى الموقع تمّ تحديد نوع الأدوية والجهة التابعة لها، بالإضافة إلى حصر أعدادها وأخذ عينات منها، وإعداد التقرير الفني بذلك؛ من أجل اتخاذ إجراءاتها النظامية.