استجابةً لـ"سبق".. "لجنة الالتزام" بصحة الشمالية تباشر واقعةَ النفايات الطبية برفحاء

تفاعلًا مع ما نشرتْه "سبق" عن رصدها نفايات طبية جنوبي محافظة رفحاء؛ باشرت لجنةُ الالتزام بالمحافظة مكانَ الواقعة، برفقة صحيفة "سبق".
وعند وصول اللجنة إلى الموقع تمّ تحديد نوع الأدوية والجهة التابعة لها، بالإضافة إلى حصر أعدادها وأخذ عينات منها، وإعداد التقرير الفني بذلك؛ من أجل اتخاذ إجراءاتها النظامية.
وحضرت اللجنةُ إلى مكان الحادثة بعد توجيهٍ مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، علوان بن صالح الشمراني، وبمتابعة من مساعد المدير العام للالتزام بالمنطقة الدكتور عبدالمجيد بن رباح المطيري.
وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن رصدها نفايات طبية ملقاة جنوبي محافظة رفحاء دون التخلُّص منها بالشكل الصحيح؛ ممّا يشكّل خطرًا على البيئة والصحة العامة.