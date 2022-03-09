7 مليارات ريال تُؤمِّنها شركة SAMI للمشاريع الكبرى المستقبلية

من جهته، أكد ماطر العنزي، الرئيس التنفيذي للمالية لشركة SAMI، أن قدرة الشركة على الحصول على تمويل كبير يترجم ثقة القطاع المصرفي في قوة عملياتنا، كما أن النمو المستهدف للشركة والجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية سيعززان أهلية الشركة لهذا التمويل، كما ستفيد هذه الاتفاقيات مجتمعنا بإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية في السعودية. مشيرًا إلى مواصلة بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية رائدة لتمويل العديد من مشاريعنا في المستقبل القريب؛ بهدف تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.