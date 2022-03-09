7 مليارات ريال تُؤمِّنها شركة SAMI للمشاريع الكبرى المستقبلية

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ثلاث اتفاقيات تمويل منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية، بمبلغ إجمالي يقارب 7 مليارات ريال سعودي، ضمن جهودها الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في السعودية.
وتُعد هذه الاتفاقيات الأولى من نوعها في قطاع صناعة الدفاع في السعودية، وستسهم في مشاريع الشركة المستقبلية المتعلقة بتوطين الصناعات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية، والاستحواذات، وتمويل رأس المال العامل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، أن هذه الاتفاقيات ستدعم الأهداف الرئيسية والمشاريع، وستعزز وتوسع نطاق عملياتنا، وتوظيف الكوادر المحلية في قطاع الصناعات الدفاعية؛ لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في توطين أكثر من 50 % من الإنفاق الدفاعي. كما ستدعم هذه الصفقة جهود صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة SAMI في توطين أحدث تقنيات المعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
من جهته، أكد ماطر العنزي، الرئيس التنفيذي للمالية لشركة SAMI، أن قدرة الشركة على الحصول على تمويل كبير يترجم ثقة القطاع المصرفي في قوة عملياتنا، كما أن النمو المستهدف للشركة والجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية سيعززان أهلية الشركة لهذا التمويل، كما ستفيد هذه الاتفاقيات مجتمعنا بإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية في السعودية. مشيرًا إلى مواصلة بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية رائدة لتمويل العديد من مشاريعنا في المستقبل القريب؛ بهدف تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.
الجدير بالذكر أن شركة SAMI قادت منذ إنشائها في عام 2017م مساعي تطوير ودعم قطاع صناعة الدفاع في السعودية، وتلعب دورًا رئيسيًّا لتحقيق الاستدامة في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال ضمان النمو السريع للمنتجات والخدمات الدفاعية، من خلال وحدات أعمالها الخمس الرئيسية، وهي (أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية).