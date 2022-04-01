700 مليون ريال ضخَّتها أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي لدعم العمل الخيري بالسعودية في 10 سنوات

وتعتمد الأوقاف على ضوابط عدة للمنح: نطاق منح الأوقاف الجغرافي هو المملكة العربية السعودية، وذلك حسب رغبة الموقف -رحمه الله- أن يكون المشروع قابلاً للقياس، وله أثر واضح. ولا يتم المنح للأفراد، ولا تنفذ الأوقاف العمل الخيري. والمنح للمشاريع النوعية عبر الشركاء من منصات حكومية وجمعيات خيرية، وسلامة الوضع النظامي للجهة المنفذة، وأن يكون المنح متوافقًا مع الاستراتيجية المعتمدة، وألا يقل المشروع عن 500 ألف ريال، وأولوية المنح للبرامج والمشاريع التي تحقق الاستدامة الدائمة.