"هاكثون المسؤولية المجتمعية" يختتم فعاليّاته بإعلان الفائزين وتكريمهم

وفي كلمته بالحفل، رحب الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا بالأمير عبدالرحمن بن مساعد وبالحضور وشكرهم على الوجود والمشاركة مشددًا على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 من قِبل كل القطاعات بفعاليّات ومبادرات تحقق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة وتعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية منها فعاليّات هاكثون الذي تكرر هذا العام بعد نجاحه العام الماضي ولقي إقبالاً كبيرًا من الجامعات والمشاركين والمشاركات الذين تنامى عددهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عاقدين العزم على تنظيمه في الأعوام القادمة.