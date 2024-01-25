"هاكثون المسؤولية المجتمعية" يختتم فعاليّاته بإعلان الفائزين وتكريمهم

رعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز اليوم الحفل الختامي لفعاليّات هاكثون المسؤولية المجتمعية النسخة الثانية الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية في جامعة الفيصل بالرياض برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة ٦٠ طالبًا وطالبة من ١٥ جامعة سعودية للمنافسة على 4 مسارات: اجتماعي ورياضي وتقني والطاقة.
جرى الحفل في تمام الساعة ١:٠٠ بعد الظهر في قاعة السيوار بفندق كراون بلازا الرياض بحضور الأميرة مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، ورئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، وممثلي وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلي الجامعات المشاركة والطلاب والطالبات ومندوبين عن الجهات الراعية والداعمة، بالإضافة إلى اعضاء اللجنة الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين فيها.
وفي كلمته بالحفل، رحب الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا بالأمير عبدالرحمن بن مساعد وبالحضور وشكرهم على الوجود والمشاركة مشددًا على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 من قِبل كل القطاعات بفعاليّات ومبادرات تحقق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة وتعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية منها فعاليّات هاكثون الذي تكرر هذا العام بعد نجاحه العام الماضي ولقي إقبالاً كبيرًا من الجامعات والمشاركين والمشاركات الذين تنامى عددهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عاقدين العزم على تنظيمه في الأعوام القادمة.
وتلا ذلك فيلم تعريفي عن جمعية المسؤولية المجتمعية ثم فيلم آخر عن الهاكثون يرصد انطباع المشاركين والمشاركات والجولات التنافسية التي مروا بها.
وبعد ذلك تم تكريم الشركاء والرعاة والداعمين، كما تم تكريم الجهات الإعلامية ومنها صحيفة سبق الإلكترونية، وإعلان الفائزين وتكريمهم وهم:
الفائز الأول: مشروع رؤوف وقُدم له 30 ألف ريال.
الفائز الثاني : مشروع زاد وقُدم له 20 ألف ريال.
الفائز الثالث: جلنت Glint وقُدم له 10 آلاف ريال
وبعد نهاية التكريم تم تقديم العضوية الشرفية لجمعية المسؤولية المجتمعية.
وبعد نهاية التكريم تم تقديم العضوية الشرفية لجمعية المسؤولية الاجتماعية لسمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ، بعدها قام سموه يرافقه رئيس مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية أ.سعود السبيعي ومديرها التنفيذي أ . عبد الله المهنا ود. تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية للهاكثون وممثلو القطاعات المشاركة والداعمة بجولة المشاركين والمشاركات في فعاليات الهاكثون والاطلاع على مشروعاتهم ، ثم غادر سموه مقر الحفل ، وتوجه الحضور لتناول مأدبة الغداء التي أعدتها الجمعية في ختام هذه المناسبة.