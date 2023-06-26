فيديو.. رجالٌ في الميدان عيونهم تراقب بحذر وهدفهم سلامة الحجاج

أوضح الفيديو أنه لا يزال دور الأمن قائماً ومشرّفاً في إحباط عمليات ومحاولات تهريب المخدرات في مختلف أرجاء المملكة، فهم بالمرصاد لكل مَن يحاول النيل من أبنائنا بشتى الطرق والأساليب، ينتشرون ويتمركزون وأعينهم تظلُّ ساهرةً، ينطلقون سريعاً عندما يُطلبون وتجدهم حولك دوماً.