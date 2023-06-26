فيديو.. رجالٌ في الميدان عيونهم تراقب بحذر وهدفهم سلامة الحجاج

نشر حساب الأمن العام فيديو يوضح جهود رجال الأمن في تنفيذ خطط الحج بهدف حماية ضيوف الرحمن والمحافظة على أمنهم، الذي هو جزءٌ لا يتجزّأ من مهامهم.
سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وجعل مناسكهم تتم بكل يسرٍ من أهم أهداف رجال الأمن.
أوضح الفيديو أنه لا يزال دور الأمن قائماً ومشرّفاً في إحباط عمليات ومحاولات تهريب المخدرات في مختلف أرجاء المملكة، فهم بالمرصاد لكل مَن يحاول النيل من أبنائنا بشتى الطرق والأساليب، ينتشرون ويتمركزون وأعينهم تظلُّ ساهرةً، ينطلقون سريعاً عندما يُطلبون وتجدهم حولك دوماً.