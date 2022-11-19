بإنجاز عالمي جديد.. السعودية تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت

كما حصلت السعودية على المركز الـ14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية متقدمة 20 مركزًا على تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزًا على تصنيفها السابق، والمركز الـ42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمة 24 مركزًا على تصنيفها السابق، والمركز الـ66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ15.