بإنجاز عالمي جديد.. السعودية تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت

حصلت السعودية على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022، التي أُقيمت في دورتموند بألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر. وهي مسابقة عالمية، تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 لـ19 عامًا في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM.
وأدار فريق السعودية المشارك في البطولة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الأمير سطام، وواحة الملك سلمان، وشركة ذكاء، برعاية من شركة سابك للتصفيات، وشركة حلول الاتصالات السعودية لمشاركة فرق السعودية في النهائيات.
وشاركت السعودية في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO بثمانية فرق -وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات السعودية في نهائيات الأولمبياد- نافسوا فيها 365 فريقًا من 73 دولة حول العالم.
وحصلت السعودية على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم في إنجاز جديد تحققه السعودية في هذه البطولة، إضافة إلى المركز الـ7 في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمة 7 مراكز على تصنيفها في مشاركتها السابقة.
كما حصلت السعودية على المركز الـ14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية متقدمة 20 مركزًا على تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزًا على تصنيفها السابق، والمركز الـ42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمة 24 مركزًا على تصنيفها السابق، والمركز الـ66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ15.
يُذكر أن التصفيات المحلية بدأت عبر التسجيل للفرق في تاريخ 15 سبتمبر 2022، وتمت التصفيات في المناطق في 5 أكتوبر، فيما أقيمت التصفيات النهائية في الرياض بواحة الملك سلمان من تاريخ 11 إلى 13 أكتوبر، تنافس فيها المشاركون في خمس فئات مختلفة؛ ليبدأ بعدها تأهيل الفرق الفائزة في التصفيات المحلية في أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر مدربين محترفين، قبل سفرهم للتمثيل العالمي.