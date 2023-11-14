"السعودي الألماني الصحية" تُطلق فرع "سيغما" في المملكة

وقال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الألماني الصحية": "ننظر بثقة حيال افتتاح الفرع المحلي لجمعية (سيغما) في المملكة العربية السعودية، ونؤمن بأن هذه الخطوة ستؤثر بشكل ملموس على مجتمع التمريض، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في السعودية. كما يسهم تأسيس الفرع في تعزيز مكانة (السعودي الألماني الصحية)، بوصفها مجموعة رائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية الخاص، وفي تطوير ودعم مهنة التمريض في السعودية".