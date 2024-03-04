"بنج" تفتتح ثاني فروعها في مدينة الرياض

يقع في برج الوفاق بحي الياسمين، حيث يأتي افتتاح الفرع الثاني تأكيدًا على التزام "بنج" باستراتيجيتها في زيادة التوسع والانتشار في مدينة الرياض في المرحلة الحالية قبل التحول إلى باقي مناطق المملكة، والتي أعلنتها عند افتتاح فرعها الرئيسي الأول في نهاية عام 2023، وتقدم "بنج" وجباتها المميزة والمناسبة لكافة رغبات العملاء عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الرسمي للهواتف الذكية .https://q-r.to/BINGEapp وتتضمن قائمة طعام "بنج" انظمة حياة صحيه . كيتو . خالي من الجلوتين . قليل الكاربوهيدرات و غيرها ، وأيضًا وجبات لمن يبحثون عن أساليب غذاء متنوعة تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، ويشرف على تقديم هذه الوجبات مجموعة من المتخصصين في عالم صناعة الغذاء، بالاعتماد على أفضل المكونات الطبيعية، مع مواصلة نهج "بنج" في تقديم أفضل الوجبات المحافظة على قيمتها الغذائية وطعمها الشهي.