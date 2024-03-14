"الأمانة العامة للجان الفصل" تكشف تلاعب واحتيال مستثمر في السوق السعودية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3199/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ23 /07 /1445هـ الموافق04/ 02 /2024م، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد آل عائض المنتشري، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء.