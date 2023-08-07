"فلفل شقراء 3" يختتم فعالياته بنجاح باهر.. 142 ألف زائر ومبيعات بمليون ريال

اختتم مهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليات المصاحبة، بنجاح باهر ومميز ، في حراك تسويقي لمنتجات الفلفل، وصناعاته التحويلية، وسط إقبال كثيف من الزوار على الفعاليات الترفيهية والثقافية والحرفية والرياضية التي تضمنها
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وفي التفاصيل، اختتم مهرجان فلفل شقراء 3 فعالياته بعد 10 أيام من الحراك التسويقي ، ووسط حضور كثيف تجاوز 142 ألف زائر ، فيما بلغت كميات مبيعات الفلفل خلالها 50 طناً، و2500 كيلو من منتجات الفلفل والصناعات التحويلية بقيمة تتجاوز مليون ريال .
وبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل في المهرجان ذي الحجم الكبير 14 ريالاً للكيلو، و8 ريالات لجميع الأحجام.
وتنتج المزارع في محافظة شقراء قرابة 7 أطنان يومياً من الفلفل من أكثر من 50 مزرعة تنتج الفلفل بشكل تجاري، وبلغت المساحات المزروعة من الفلفل في المحافظة 250 هكتاراً تقريباً، وأكثر من 100 بيت محمي مكيف.
وأقيمت فعاليات مهرجان الفلفل في قاعة بيع الفلفل بسعة تتجاوز 2000م2، وشارك فيها أكثر من 18 مزارعاً من خلال منتجاتهم من الفلفل من مزارعهم بشكل يومي.
وتبلغ المتاجر الزراعية 8 متاجر من ضمنها متجران إلكترونيان، فيما شارك أكثر من 9 دوائر حكومية و3 جمعيات غير ربحية بأركان توعوية ، فيما تجاوزت أركان وأجنحة الفعاليات المصاحبة 11 جناحاً وركناً.