"فلفل شقراء 3" يختتم فعالياته بنجاح باهر.. 142 ألف زائر ومبيعات بمليون ريال

اختتم مهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليات المصاحبة، بنجاح باهر ومميز ، في حراك تسويقي لمنتجات الفلفل، وصناعاته التحويلية، وسط إقبال كثيف من الزوار على الفعاليات الترفيهية والثقافية والحرفية والرياضية التي تضمنها