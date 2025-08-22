صورة ولي العهد أثناء تبرعه بالدم علامة فارقة في سجل العمل الإنساني الوطني

وقد لاقت المبادرة أصداء واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون نموذجًا للقدوة الحسنة ودرسًا في المسؤولية الوطنية والإنسانية، فهي تبرهن أن القائد ليس مجرد من يرسم السياسات، بل من يعيشها عمليًا ويجسدها بأفعاله اليومية.