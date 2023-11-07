"أبوالغيط": تصريحات "عميحاي إلياهو" تكشف التطرف والتعصب المتغلغل في سلطة "إسرائيل"

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن خطابيّ أبوالغيط حملا نقدًا شديد اللهجة لهذه التصريحات، حيث جاء فيهما أن "هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في "إسرائيل"، وفي ظل وجود حكومة تتبنّى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".