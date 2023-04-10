الدفعة الـ 65.. 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع بـ"حساب المواطن"

كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 65 لشهر أبريل 2023م.
وأوضح البرنامج ان مبالغ دعم المستفيدين بلغت 3.7 مليار ريال؛ تمّ تقديمها لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع.
ولفت البرنامج إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.
وكان قد بدأ في وقتٍ مبكرٍ، اليوم، إيداع الدعم المخصّص لشهر أبريل "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الإثنين، بإذن الله.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظهما الله؛ قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج؛ ضمن رعايتهما المستمرة للمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.