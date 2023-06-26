حج 1444هـ.. "الغذاء والدواء": 1834 جولة رقابية على منشآت غذائية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1834 جولة رقابية على عددٍ من المنشآت الغذائية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استهدفت من خلالها أكثر من 400 منشأة غذائية، وذلك ضمن برامج الهيئة الرقابية على المنشآت الغذائية في موسم الحج لعام 1444هـ، كما قدّمت برامج توعوية وورش عمل للعاملين في مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية.