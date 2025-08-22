أمير الشرقية: تبرع ولي العهد بالدم يعكس التزام القيادة بالعمل الإنساني

في خطوة لافتة، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتبرعه بالدم، وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة بتعزيز ثقافة العطاء، وترسيخ قيم التكافل الإنساني في المجتمع، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يمثل قدوة ملهمة تُجسّد الدعم المباشر لصحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الأمير سعود بن نايف أن الحملة تهدف لتلبية الاحتياجات المتزايدة لبنوك الدم، وضمان إمدادات آمنة للمستشفيات، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويُسهم في الاستجابة للحالات الطارئة.
وحثّ سموه المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية على التفاعل مع الحملة والمبادرة إلى التبرع، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تعكس روح التضامن المتجذرة في المجتمع السعودي.
واختتم سموه بالتأكيد على دعم إمارة المنطقة الشرقية لأهداف الحملة، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته، ويديم نعمة الأمن والصحة.