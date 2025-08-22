أمير الشرقية: تبرع ولي العهد بالدم يعكس التزام القيادة بالعمل الإنساني

في خطوة لافتة، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتبرعه بالدم، وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.