"أهالي قنا" يحتفون بشقيقَيْن لم يتجاوزا الرابعة عشرة من العمر أتمًّا حفظ كتاب الله كاملاً

وتفصيلاً، كرّم رئيس مركز قنا عبدالله بن عايض عسيري، بحضور أكثر من 5 آلاف شخص في الدورة الرياضية الرمضانية بالمركز، كلاً من الطالبَين أحمد بن الحسن عسيري (12 عامًا)، ويدرس بالصف السادس بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، وشقيقه "يحيى" الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، ويدرس بالصف الثاني المتوسط بمدرسة حسن آل الشيخ بقنا.