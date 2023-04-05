"أهالي قنا" يحتفون بشقيقَيْن لم يتجاوزا الرابعة عشرة من العمر أتمًّا حفظ كتاب الله كاملاً

احتفل أهالي مركز قنا التابع لمحافظة محايل بشقيقَين، لم يتجاوزا الرابعة عشرة من العمر؛ إذ أتمَّا حفظ كتاب الله كاملاً.
وتفصيلاً، كرّم رئيس مركز قنا عبدالله بن عايض عسيري، بحضور أكثر من 5 آلاف شخص في الدورة الرياضية الرمضانية بالمركز، كلاً من الطالبَين أحمد بن الحسن عسيري (12 عامًا)، ويدرس بالصف السادس بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، وشقيقه "يحيى" الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، ويدرس بالصف الثاني المتوسط بمدرسة حسن آل الشيخ بقنا.
وسلَّم رئيس مركز قنا الطالبَين هداياهما، ومبلغًا ماليًّا لكل منهما، مقدمة من مكتب التعليم.
وقال والد الطالبين لـ"سبق": "الشكر لله أولاً على توفيقه وتيسيره، ثم الشكر لقيادتنا الرشيدة التي أولت كتاب الله تعالى جُل اهتمامها، وما مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم التي أكملت مراحلها في الأيام الماضية، والمسابقات التي تنفذها وزارة التعليم، إلا خير شاهد على ذلك".
وأرجع الفضل بعد الله تعالى لوالدتهما التي لعبت دورًا كبيرًا في ذلك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتها.
وأضاف: "بدأ ابني يحيى حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتحديدًا عند الخامسة من عمره، وهو من مواليد ١٤٣٠، وقد أتم حفظه كاملاً -ولله الحمد- في نهاية عام ١٤٤٢، وعمل على مراجعته حتى أتم اجتيازه في شهر رمضان المبارك هذا العام".
وأردف: أما الابن أحمد فهو من مواليد ١٤٣٢، وأتم حفظ القرآن الكريم في عام ١٤٤٣، وعمل على مراجعته وضبطه حتى اجتاز اختبار الختمة في شهر رمضان هذا العام.
من جهته، قال جابر الشاعري، مدير مكتب تعليم قنا، إن هذا الاحتفاء يأتي من مبدأ اهتمام وزارة التعليم بحفظة كتاب الله. معربًا عن سعادته بما تحقق .
الجدير ذكره أن الطالبَين أتمَّا الحفظ بحلقة طلحة بن عبيد الله بجامع أبو تيس بقنا.