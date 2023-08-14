بعد أن قفزت فوق 4 آلاف.. أسعار الحديد تُواصل تراجعها مقتربة من 2000 ريال

وكانت أسعار الحديد قد بدأت في وقت سابق بشكل تدريجي وكبير نحو الصعود متأثرة بعوامل عدة قبل أن تعاود التراجع بشكل تدريجي، وتقترب من ألفَي ريال في بعض الأنواع، ووصلت لـ2400 شاملة الضريبة.