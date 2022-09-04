"المغذوي" يدعو إلى حملة توعوية للتصدي للتعصب الرياضي

وأضاف في حديثه لـ"سبق": "الرياضة في عمومها أمر محبب للصغير والكبير، وكل فرد من أفراد المجتمع يستمتع عند ممارسة هذه الرياضة أو مشاهدتها، وقد أولت الدولة ـ رعاها الله ـ اهتمامًا كبيرًا بكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن، وحينما يتابع الواحد منا بشغف الرياضة بكل مجالاتها وأنواعها فهذا أمر لا غرابة فيه، وهذه المتابعة يجب ألا تتجاوز حدود المتعة والإعجاب إلى التعصب الذي لا خير فيه ولا يجر إلا لعواقب وخيمة".