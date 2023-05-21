24 استشاريًّا في 20 تخصصًا.. انطلاق القافلة الاستشارية الصحية التطوعية بمستشفى العقيق

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي، أن القافلة الاستشارية تهدف إلى تقديم الخدمات التخصصية والنوعية؛ لسهولة وصول المستفيدين إليها، وتضمنت تخصصات؛ منها: (القلب، والمخ، والأعصاب، والجلدية، والعيون، وداء السكري)، وأكثر من 200 ممارس صحي، و50 إداريًّا لخدمة المرضى بمستشفى العقيق العام؛ حيث يتم الشخوص فورًا على الحالات وخدمتها مباشرةً، ويتم تحويلها إلى المستشفيات المرجعية في حال الحاجة إلى ذلك، كما تجاوز عدد المستفيدين من القافلة الـ350 مستفيدًا ومستفيدة من المحافظة ومراكزها.