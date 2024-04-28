هيئة تطوير محمية الإمام تركي تعرض نتائج "تعزيز الحماية البيئية" خلال فعاليات منتدى الرياض

تعرض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نتائج مشروع تعزيز الحماية البيئية خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض يومي 28-29 أبريل 2024م.
ومع تركيز الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي على مجالات تعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية؛ تقدم مبادرة السعودية الخضراء أهم التجارب الوطنية الناجحة والجهود الرائدة للمملكة في مجال الاستدامة البيئية.
وفي هذا الإطار، تستعرض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المشروع الأضخم من نوعه للحماية والرصد البيئي، الذي تم من خلاله توظيف 40 طائرة بدون طيار (درون) بما أدى لتعزيز عمليات رصد المخالفات مثل الاحتطاب والرعي الجائر، وتحقيق زيادة كبيرة في معدل كفاءة فرق عمل الأمن والحماية البيئية بنسبة 220%، من خلال تقليل الوقت الذي كان يحتاجه المراقب البيئي لتغطية مساحة 427كم2 من 13 ساعة إلى 4.3 ساعة عمل فقط.
وتستعرض الهيئة نموذجين لطائرات درون التي ساهمت كذلك في تقليل الاعتماد على المركبات ذات الدفع الرباعي كثيفة الاستهلاك للوقود التقليدي، بما أدى إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة بأكثر من 66%.
وقد اشتمل المشروع على تدريب أكثر من 100 مراقب بيئي وجوال بإجمالي تجاوز 8,000 ساعة تدريبية، ويعد مكوناً أساسياً من منظومة تقنية تعمل عليها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشمل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.