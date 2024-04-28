هيئة تطوير محمية الإمام تركي تعرض نتائج "تعزيز الحماية البيئية" خلال فعاليات منتدى الرياض

وفي هذا الإطار، تستعرض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المشروع الأضخم من نوعه للحماية والرصد البيئي، الذي تم من خلاله توظيف 40 طائرة بدون طيار (درون) بما أدى لتعزيز عمليات رصد المخالفات مثل الاحتطاب والرعي الجائر، وتحقيق زيادة كبيرة في معدل كفاءة فرق عمل الأمن والحماية البيئية بنسبة 220%، من خلال تقليل الوقت الذي كان يحتاجه المراقب البيئي لتغطية مساحة 427كم2 من 13 ساعة إلى 4.3 ساعة عمل فقط.