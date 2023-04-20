أمين جدة يوجّه بتكثيف الجهود لخدمة المتنزهين والزوار خلال العيد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استكمالها تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، من أجل استقبال المتنزهين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك.
ووجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، جميع القطاعات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعدادًا لموسم العيد، بما يتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.