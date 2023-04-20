أمين جدة يوجّه بتكثيف الجهود لخدمة المتنزهين والزوار خلال العيد

ووجّه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، جميع القطاعات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.