"أمانة الطائف" تتابع 544 مرفقًا تجاريًّا في 83 محطة وقود بطرق الحج

عززت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية (11 بلدية فرعية ومكتب خدمات بلدية) وبلدياتها المرتبطة (10 بلديات)، خطتها الرقابية لمحطات الوقود على المحاور الرئيسية بطرق الحج، وشملت 35 محطة وقود، تضم 255 محلًّا تجاريًّا، وسيتم متابعتها من قِبَل 27 مراقبًا، إضافة إلى 48 محطة وقود بنطاق خدمات البلديات المرتبطة، تضم 289 محلًّا ومرفقًا تجاريًّا، وخصصت لمتابعتها 48 مراقبًا؛ لضمان رفع درجة امتثال الأنشطة التجارية للاشتراطات البلدية عبر الممكنات التشغيلية، وتغطية كافة احتياجات ضيوف الرحمن خلال الموسم، وحوكمة أعمال الرقابة.
ويغطي البرنامج البلدي في الطائف جميعَ الأنشطة والتركيز على المطاعم والكافيهات، وتعزيز الرقابة الشاملة على المسالخ والمطابخ، وأيضًا المحطات ومتابعة الباعة الجائلين؛ وفق جدول زمني يراعي التسهيل على الحجاج وراحتهم وسلامتهم، وسيتم التركيز على محطات طريق الهدا بالمحور الرئيسي المار بميقات وادي محرم، ويضم 7 محطات وقود، و77 محلًّا تجاريًّا، وطريق السيل بالمحور الرئيسي المار بميقات قرن المنازل، ويضم 4 محطات وقود، و40 محلًّا تجاريًّا.
وسيقدم كل مراقب تقرير أداء يوميًّا للأنشطة التجارية التي تم زيارتها، وتتضمن العينات الغذائية المأخوذة من مرافق محطات الوقود والتي تم تحليلها، والشهادات الصحية للعاملين والتي تم مراجعتها وتدقيقها، ومدى امتثال المنشآت التجارية بالمحطات، وعدد المحلات التجارية التي تم زيارتها في المحطات، ومدى نظافة المصليات ودورات المياه العامة في المحطات.
وتشرف وكالة الخدمات على تنفيذ الخطة الرقابية (صباحية ومسائية)، والتي تشمل جميع المحاور الرئيسية داخل المدينة وخارجها، بدعم من الأمانة، وبلديات: (الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وظلم، وميسان، والمحاني، وقيا، وبني مالك، والعطيف، وعشيرة).