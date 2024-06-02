"أمانة الطائف" تتابع 544 مرفقًا تجاريًّا في 83 محطة وقود بطرق الحج

عززت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية (11 بلدية فرعية ومكتب خدمات بلدية) وبلدياتها المرتبطة (10 بلديات)، خطتها الرقابية لمحطات الوقود على المحاور الرئيسية بطرق الحج، وشملت 35 محطة وقود، تضم 255 محلًّا تجاريًّا، وسيتم متابعتها من قِبَل 27 مراقبًا، إضافة إلى 48 محطة وقود بنطاق خدمات البلديات المرتبطة، تضم 289 محلًّا ومرفقًا تجاريًّا، وخصصت لمتابعتها 48 مراقبًا؛ لضمان رفع درجة امتثال الأنشطة التجارية للاشتراطات البلدية عبر الممكنات التشغيلية، وتغطية كافة احتياجات ضيوف الرحمن خلال الموسم، وحوكمة أعمال الرقابة.