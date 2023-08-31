بعد واقعة قطار الحرمين.. "الحازمي": مسؤولو تشغيل القطار قدموا درسًا في خدمة المواطن

يؤكد الكاتب الصحفي، علي محمد الحازمي، أن مسؤولي تشغيل قطار الحرمين قدموا درسًا في خدمة المواطن، لكل من يقوم على تشغيل قطاعات النقل، حين تأخرت رحلة قطار الحرمين المغادرة من المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ووقف فريق التشغيل على الرصيف يجيبون على كل أسئلة الركاب بابتسامة عريضة، وفي النهاية تم تعويض الركاب ماليًا عن التأخير.
وفي مقاله "قطار الحرمين.. درس في تجربة العميل !" بصحيفة "عكاظ"، يقول الحازمي: "القصة تبدأ عندما تأخرت رحلة قطار الحرمين المغادرة من المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 13 أغسطس، بسبب عطل فني لمدة ساعتين. كنت أتوقع أن يهرب القائمون على العمليات التشغيلية في محطة القطار إلى المكاتب، ويغلقوا على أنفسهم خوفاً من مواجهة المسافرين، أو في أحسن الظروف يواجهوا المسافرين بالعبارات الشهيرة التي يرددها القائمون على العمليات التشغيلية في وسائل النقل الأخرى كلما تأخرت أو ألغيت رحلة؛ (ما أعرف)، (ما عندي معلومة)، (أنت حر اللي تبغى تسويه سويه)، (ما لي دخل روح للمشرف)، (هذه مشكلة صيانة وليست مشكلتي)".
ويعلق "الحازمي" قائلاً: "لكن هذه المرة خاب توقعي، فعلى الرغم من حداثة عهده الزمني، مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، إلا أن الفريق التشغيلي في قطار الحرمين على وجه العموم ومحطة المدينة المنورة على وجه الخصوص، أعطى درساً عظيماً في خدمة وتجربة العميل في احتواء الموقف، من خلال اصطفافهم بابتسامتهم البراقة أمام الركاب، مجيبين عن كل الأسئلة التي كانت تشغل المسافرين بكل شفافية ودبلوماسية عالية، مبدين أسفهم على التأخير الخارج عن الإرادة، مؤكدين أن سلامتهم هي من أولوياتهم، وأنهم في ضيافتهم داخل المحطة إلى أن يُعلن عن موعد المغادرة الجديد".
ويضيف "الحازمي" قائلاً: "القصة لم تنتهِ عند الاعتذار الجميل وحسن الضيافة فقط، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو التعويض المادي عن التأخير. المفاجأة الخارجة عن المألوف، هو أن التعويض المادي تم بطريقة آلية بحتة من خلال رسائل نصية على الجوال من غير علم المسافرين ومن دون مطالبات أو استجداء، كما يحدث مع بعض الناقلات التي يصل معها الركاب في مرات كثيرة إلى مراحل (الشحاذة)".
وينهي "الحازمي" قائلاً: "أخيراً: الأعزاء القائمون على إدارة قطار الحرمين من أعلى الهرم إلى أدناه، لقد أثبتم بما لا يدع مجالاً للشك، أن تجربة العميل الناجحة هي السر الحقيقي وراء نجاح المنظمات. فضلاً وكرماً، التبرع ببعض الساعات التطوعية لإعطاء الناقلات الأخرى دروساً في فن خدمة وإثراء تجربة العميل".