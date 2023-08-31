بعد واقعة قطار الحرمين.. "الحازمي": مسؤولو تشغيل القطار قدموا درسًا في خدمة المواطن

ويعلق "الحازمي" قائلاً: "لكن هذه المرة خاب توقعي، فعلى الرغم من حداثة عهده الزمني، مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، إلا أن الفريق التشغيلي في قطار الحرمين على وجه العموم ومحطة المدينة المنورة على وجه الخصوص، أعطى درساً عظيماً في خدمة وتجربة العميل في احتواء الموقف، من خلال اصطفافهم بابتسامتهم البراقة أمام الركاب، مجيبين عن كل الأسئلة التي كانت تشغل المسافرين بكل شفافية ودبلوماسية عالية، مبدين أسفهم على التأخير الخارج عن الإرادة، مؤكدين أن سلامتهم هي من أولوياتهم، وأنهم في ضيافتهم داخل المحطة إلى أن يُعلن عن موعد المغادرة الجديد".