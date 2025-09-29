"ملكية الرياض": لا يحق لمن سبق له امتلاك عقار وبيعه التقديم عبر منصة التوازن العقاري

وأضافت أنه يشترط أن يكون المتقدم في منصة التوازن العقاري مقيماً في مدينة الرياض، وفي حالات عدم الإقامة الفعلية لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم يتم تقديم اعتراض ويتم النظر فيه من اللجنة، وفي حالة كان المتقدم مقيما في الرياض إلا أن طبيعة عمله تستلزم وجوده غالبا خارج المملكة يمكنه التقديم وفي حالة الرفض يتم الاعتراض وإرفاق المستندات الداعمة من خلال المنصة.