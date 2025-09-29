"ملكية الرياض": لا يحق لمن سبق له امتلاك عقار وبيعه التقديم عبر منصة التوازن العقاري

قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنه لا يحق للمتقدم الذي سبق له امتلاك عقار وقام ببيعه التقديم عبر منصة التوازن العقاري.
وأوضحت الهيئة في رد على أبرز الأسئلة عبر منصة إكس، أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تعتد بمثابة إقامة داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، بل تقتصر فقط على من يقيم ضمن حدود النطاق العمراني.
وأضافت أنه يشترط أن يكون المتقدم في منصة التوازن العقاري مقيماً في مدينة الرياض، وفي حالات عدم الإقامة الفعلية لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم يتم تقديم اعتراض ويتم النظر فيه من اللجنة، وفي حالة كان المتقدم مقيما في الرياض إلا أن طبيعة عمله تستلزم وجوده غالبا خارج المملكة يمكنه التقديم وفي حالة الرفض يتم الاعتراض وإرفاق المستندات الداعمة من خلال المنصة.
وذكرت أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تعد ضمن الملكيات السابقة.
وأشارت إلى أنه في حال كانت ملكية العقار مرهونة لدى البنك ومسجلة باسم المتقدم فلا يحق له التقديم عبر منصة التوازن العقاري.