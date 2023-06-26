حج 1444هـ.. أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي بالمسجد الحرام

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد الدهاس؛ بأن البرنامج قدّم الخدمة لـ (1.094.230) مستفيداً، مبيناً أن عدد مقدّمي الخدمة (170) مطوّفاً، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي بتوجيهاتٍ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.