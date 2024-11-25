الرياض تحتضن المؤتمر العالمي للاستثمار.. فرص للتحوُّل الرقمي والنمو المستدام

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها السعودية رؤيتها الإستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات السعودية كشريكٍ موثوقٍ به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.