خلال أكتوبر.. "الالتزام البيئي" يباشر 500 بلاغ بينها 40% تتعلق بتلوث الهواء والبيئة

تعامل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مع أكثر من 500 بلاغ في شهر أكتوبر الحالي، كان لها أثر على الأوساط البيئية في مناطق سكنية وتجارية، وتسببت بإزعاج السكان.