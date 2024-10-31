خلال أكتوبر.. "الالتزام البيئي" يباشر 500 بلاغ بينها 40% تتعلق بتلوث الهواء والبيئة

تعامل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مع أكثر من 500 بلاغ في شهر أكتوبر الحالي، كان لها أثر على الأوساط البيئية في مناطق سكنية وتجارية، وتسببت بإزعاج السكان.
وكشف المركز في إحصائية شهرية عن حجم البلاغات البيئية التي يتلقاها من المواطنين من خلال الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988، ويتم مباشرتها فوراً من مفتشي المركز لتحديد مصدر التلوث سواء كان تلوثاً للأوساط البيئية أو الضوضاء.
ويبين تقرير شهر أكتوبر أن 22% من البلاغات كانت انزعاج المبلغين من التلوث الضوضائي الناتج عن الأعمال الإنشائية خارج الأوقات المصرح العمل فيها.
وتلقى المركز نحو 110 بلاغات نتيجة تأثر جودة الهواء بملوثات نتج عنها روائح ضارة نتيجة إلقاء المخلفات في غير أماكنها المخصصة، أو بسبب عمليات تفريغ صهاريج الصرف الصحي في أراضي فضاء داخل نطاق عمراني، وتم تحديد مصادر التلوث من قِبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهات المتسبّبة لإزالتها.
كما عالج المركز شكاوى لمواطنين من انبعاث الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية والتي شكلت 18% من عدد البلاغات، وتم تحديد مصادر التلوث والحد منها، علماً بأن جميع البلاغات يتم تحديد مصادر التلوث وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتسببين بها وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
وتنوعت البلاغات جغرافياً في معظم المدن الكبرى، حيث تلقى الرقم 988 أكثر من 50% من البلاغات من منطقتي الرياض والشرقية، فيما وصلت 26% من البلاغات من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوزعت باقي البلاغات على مدن في جنوب وشمال المملكة.