الهلال الأحمر: حادث "الرين" خلّف 9 وفيات وإصابتين

وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، قد تَلَقّت عند الساعة 04:29 من صباح يوم الجمعة: 25/ 11/ 2022 بلاغًا من مواطن بوجود حادث تصادم على طريق الرين- وادي الدواسر بين سيارتين تُقلان عددًا من الركاب بالقرب من هجرة النميص، وبه عدد إصابات غير معروف.