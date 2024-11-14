NHC تطلق سوقها العقاري باستخدام حلول "سكني"

أعلنت NHC عن إطلاق سوقها العقاري في خطوة تهدف إلى توفير مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة التي تشمل نظامًا متطورًا لإدارة الحجوزات، وخدمة الاستعلام عن حالات الوحدات السكنية، وإدارة العقود، ومتابعة المعروض العقاري، وإدارة العلاقة مع العملاء، من خلال ربط مباشر مع منصة “سكني”، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وإتاحة جميع معلومات المشاريع العقارية بمرونة وسهولة.
ويمثل سوق NHC العقاري مرحلة نوعية في تطوير البيئة العقارية الرقمية في المملكة، حيث يسهم في تمكين الشركات العقارية من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات عقارية رقمية متكاملة ومرنة تلبي احتياجات السوق العقاري المتزايدة وتعزز من فرص النجاح والتميز للمطورين العقاريين، إذ يتيح خيارات متعددة من البحث عن الوحدات العقارية، واختيار النطاقات المناسبة في البحث، واستخدام الخرائط لتسهيل الوصول إلى المشاريع. ويمكن الوصول إلى السوق عبر منصة “سكني” أو من خلال الرابط
ويهدف سوق المطور العقاري في “سكني” إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري في المملكة من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة ومتكاملة، كونه منصة شاملة تتيح للمطورين تقديم مشاريعهم من خلال واجهة مرنة تضمن تخصيص محتوى المشاريع بما يتوافق مع هوية المطور العقاري، مما يمنحهم القدرة على تعزيز علامتهم التجارية وإظهار تميز مشاريعهم بطريقة احترافية ومتقنة.