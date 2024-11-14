NHC تطلق سوقها العقاري باستخدام حلول "سكني"

أعلنت NHC عن إطلاق سوقها العقاري في خطوة تهدف إلى توفير مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة التي تشمل نظامًا متطورًا لإدارة الحجوزات، وخدمة الاستعلام عن حالات الوحدات السكنية، وإدارة العقود، ومتابعة المعروض العقاري، وإدارة العلاقة مع العملاء، من خلال ربط مباشر مع منصة “سكني”، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وإتاحة جميع معلومات المشاريع العقارية بمرونة وسهولة.