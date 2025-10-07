العثيم يشكر أمير القصيم على تشريفه تدشين "مدينة عبدالإله العثيم الإنسانية" بحضور نائب الأمير ووزير التعليم

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، بمناسبة تدشين الوقف التعليمي "مدينة عبدالإله بن عبدالله العثيم الإنسانية" بمدينة بريدة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وأعرب العثيم عن بالغ امتنانه للتكريم الذي حظي به من سمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تشريف لجميع رجال الأعمال والخيرين في هذا الوطن المعطاء، مقدمًا في الوقت ذاته شكره لسمو نائب أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم على حضورهم ومشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية والإنسانية.
كما عبّر العثيم عن شكره وتقديره لسعادة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح مدير عام التعليم بمنطقة القصيم على جهوده المباركة ومتابعته المستمرة، التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع التعليمي والإنساني الرائد، مثمنًا دوره البارز في دعم المبادرات النوعية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة وتحقق مستهدفات وزارة التعليم.
وأوضح العثيم أن عبارات الوفاء والثناء التي تلقاها من سمو أمير المنطقة تعكس عمق العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين، وتجسد نهج الوفاء والعطاء المتأصل في وطننا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –
وثمّن العثيم الجهود الكبيرة التي يبذلها أمير منطقة القصيم في دعم التنمية الشاملة بالمنطقة ومتابعته المستمرة لمختلف المبادرات والمشروعات، إلى جانب اهتمامه الكبير بالعمل الخيري والإنساني،تحت رعاية ودعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "وفقهم الله" .
وبيّن العثيم أن "مدينة عبدالإله بن عبدالله العثيم الإنسانية" تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة لذوي الإعاقة والظروف الصحية الخاصة من الطلاب والطالبات، عبر منظومة من المرافق والخدمات النوعية التي تشمل: مركز هِمّة للخدمات المساندة، ومعاهد التربية الفكرية، ومعهد الأمل للصم، ومعهد النور للمكفوفين، ومركزًا للتوحد، إضافة إلى إسكان داخلي وصالات رياضية وقاعة احتفالات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون ريال.
واختتم العثيم تصريحه بالدعاء إلى الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وتقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –.