العثيم يشكر أمير القصيم على تشريفه تدشين "مدينة عبدالإله العثيم الإنسانية" بحضور نائب الأمير ووزير التعليم

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، بمناسبة تدشين الوقف التعليمي "مدينة عبدالإله بن عبدالله العثيم الإنسانية" بمدينة بريدة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.