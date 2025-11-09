الأمن البيئي يضبط مخالفات رعي وصيد داخل محميتين.. وغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين خالفا نظام البيئة في محميتين مختلفتين، أحدهما ارتكب مخالفتي دخول محمية والرعي دون ترخيص، والآخر شرع في الصيد دون تصريح.
وأوضحت القوات أنها ضبطت مواطنًا في محمية عروق بني معارض الطبيعية بعد دخوله ورعيه بـ30 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، مبينة أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون ترخيص تبلغ 5,000 ريال، فيما تُفرض غرامة 500 ريال عن كل متن من الإبل.
وفي محمية الملك سلمان الملكية، تم ضبط مواطن آخر شرع في الصيد دون ترخيص، وكان بحوزته بندقية هوائية، وقد جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص تصل إلى 10,000 ريال، في حين تُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال عند الصيد في أماكن محظور الصيد فيها.
وشددت القوات على أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن صيد الكائنات الفطرية دون تصريح أو في مناطق محظورة يُعد مخالفة جسيمة.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.