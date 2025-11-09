الأمن البيئي يضبط مخالفات رعي وصيد داخل محميتين.. وغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال

وفي محمية الملك سلمان الملكية، تم ضبط مواطن آخر شرع في الصيد دون ترخيص، وكان بحوزته بندقية هوائية، وقد جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص تصل إلى 10,000 ريال، في حين تُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال عند الصيد في أماكن محظور الصيد فيها.