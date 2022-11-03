نراهن_على_المستقبل.. بادر للابتعاث والإيفاد عبر منشآت الصناعات العسكرية

وتتضمّن منصة الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية نبذة عن البرنامج الذي صُمم بعناية فائقة وبتوجهٍ استراتيجي، لسد الفجوات المطلوبة بقطاع الصناعات العسكرية، ولتلبية حاجاته ومتطلباته الحالية والمستقبلية، كما تضمنت منصة الابتعاث والإيفاد أسماء المنشآت المشاركة في البرنامج والتي كشفت عن تخصصاتها المستهدفة، الأمر الذي يتطلب من المتقدم الكشف عن معايير الأهلية والقبول، وتوفير عدد من الوثائق المطلوبة والتي تتيح للمتقدم من الاستفادة من البرنامج، إلى جانب العديد من الخطوات التي من خلالها سيتمكّن المستقدم من الالتحاق بالبرنامج بعد حصوله على الموافقات اللازمة.