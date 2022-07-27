"أبو زاهرة": يوم السبت المقبل هو غرة محرم 1444هـ

وأوضح أنه بحسب تقويم أم القرى ستغرب الشمس مساء اليوم التالي الجمعة 30 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 29 يوليو 2022م، من أفق مكة المكرمة عند الساعة الـ07:02 مساء، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (09) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (10) درجات، وإضاءته (0.8%)، وسيغرب عند الساعة الـ07:50 مساء بعد (48 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكيًّا. أما رؤية القمر فستكون صعبة بالعين المجردة بسبب إضاءته الضئيلة، وهي مهيأة بواسطة أجهزة الرصد.