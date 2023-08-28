"آل الشيخ" مثمنًا جهود خادم الحرمين لدعم المسابقات القرآنية عالميًّا: تحفّز على الحفظ والتلاوة

وقال إن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، تعتني بالقرآن الكريم وأهله الكرام، ثم أكمل هذه المسيرة المباركة أبناؤه الملوك، حتى وصل العهد إلى عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- فدعموا وساهموا في نشر كتاب الله الكريم طباعة وتعلمًا وتعليمًا؛ فمن ذلك إقامة المسابقات القرآنية المحلية والدولية ورصدوا لها ملايين الجوائز، ونال شرف المسابقة أبناء المسلمين، فجزاهم الله خيرًا وزادهم توفيقًا.