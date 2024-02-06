مع توافد أعداد غفيرة من المصلين والزائرين.. إجراءات ميدانية لمواكبة الحشود بالمسجد النبوي

وتمثلت جهود التنظيم والإرشاد والتوجيه والمتابعة المستمرة للعاملين الميدانيين وعند الأبواب وقت الذروة بعد انقضاء الصلاة، وتنظيم الحشود، واستيعاب كثافة المصلين، في منع كل ما يعيق حركتهم، كحالات الجلوس في الساحات، وجميع السلوكيات الخاطئة، وحفظ الأمن، وتهيئة الممرات للصلاة في الروضة الشريفة خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء، وتشغيل كافة السلالم الكهربائية في منافذ الوصول إلى مرافق الخدمة، ومواقف السيارات أسفل المسجد النبوي.