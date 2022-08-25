"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الخرمة- رنية- بيشة"

وعملت الوزارة على مدى أكثر من 70 عاماً في إنشاء الطرق وتوسيع شبكتها وربط مناطق المملكة ومحافظاتها بعضها ببعض، ومواصلة أعمال الصيانة والسلامة عليها، مما أسهم في تصدر المملكة دول العالم في ترابط شبكات الطرق، بعد بلوغ أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.