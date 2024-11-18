كيف أصبحت "راحة" هي وجهة اختيار العمالة المنزلية الأولى في السعودية؟

تسعى "راحة" لتسهيل العثور عن العمالة المنزلية من خلال تطبيق هاتفي سهل الاستخدام، حيث تستطيع ربة المنزل البحث على التطبيق واستعراض ملفات العاملات والاختيار من المتاح بما يتناسب مع احتياجات منزلها بشكل أفضل. تقدم راحة خدمة عاملات مقيمات مدربات، وتتيح الاطلاع على السيرة الذاتية لكل عاملة على تطبيق راحة، مما يعزز شفافية الخدمة ويسهل عملية اتخاذ القرار. كما توفر "راحة" مرونة عالية، حيث يمكن للعملاء اختيار بين خدمات العاملات المنزلية بحسب تفضيلاتهم وميزانياتهم، سواء كانوا يبحثون عن خدمات بدوام كامل أو خدمات منزلية الساعة، وهو ما يجعل "راحة" خيارًا بديهيًا لكل أسرة في المملكة.