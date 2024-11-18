كيف أصبحت "راحة" هي وجهة اختيار العمالة المنزلية الأولى في السعودية؟

تشهد المملكة نموًا في المشاريع التنموية، والتي يزداد معها طموح الفرد، وتزداد حاجة الأسرة إلى عمالة منزلية توفر الخدمات المنزلية بالساعة أو بدوام كامل. وهنا، تبرز "راحة" كواحدة من أفضل المنصات لتقديم خدمات العمالة المنزلية، لما توفره من حلول مُنجزة تناسب الفرد والأسرة السعودية، تجمع بين الخبرة الواسعة لراحة في توفير خدمة عاملات منزليات مؤهلات موثوقات، وبين التقنية المتطورة عبر تطبيق راحة والذي تتم عليه جميع عملية التعاقد بسهولة.
تسعى "راحة" لتسهيل العثور عن العمالة المنزلية من خلال تطبيق هاتفي سهل الاستخدام، حيث تستطيع ربة المنزل البحث على التطبيق واستعراض ملفات العاملات والاختيار من المتاح بما يتناسب مع احتياجات منزلها بشكل أفضل. تقدم راحة خدمة عاملات مقيمات مدربات، وتتيح الاطلاع على السيرة الذاتية لكل عاملة على تطبيق راحة، مما يعزز شفافية الخدمة ويسهل عملية اتخاذ القرار. كما توفر "راحة" مرونة عالية، حيث يمكن للعملاء اختيار بين خدمات العاملات المنزلية بحسب تفضيلاتهم وميزانياتهم، سواء كانوا يبحثون عن خدمات بدوام كامل أو خدمات منزلية الساعة، وهو ما يجعل "راحة" خيارًا بديهيًا لكل أسرة في المملكة.
يقدم تطبيق راحة لخدمات العمالة المنزلية مجموعة من الخدمات المتميزة التي تسهل على ربة المنزل الاعتناء بمنزلها وأسرتها، وتوفير لها مزيد من الوقت لحياتها الشخصية. وهذه الخدمات كالتالي:
1. خدمات عاملات منزلية بالساعة - RAHA
حيث تستطيع ربة المنزل طلب خدمات عاملات منزليات للقيام بالمهام المنزلية في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، أو طلب فترتين، مدة كل فترة 4 ساعات، وذلك للقيام بمهام محددة مثل التنظيف، الطهي، رعاية الأطفال، وغيرها. كما تستطيع ربة المنزل التعاقد على خدمة عاملات منزليات من خلال باقات شهرية متنوعة، وبمنتهى السهولة.
2. خدمة عاملة منزلية مقيمة
والتي تتيح لمستخدمي التطبيق طلب خدمات منزلية مقيمات بالمنزل، للقيام بالمهام المنزلية بدوام كامل وليس لفترات محددة، على أن يقوم العميل بتوفير مكان لإقامة العاملة التي وقع عليها الاختيار من بين السير الذاتية للعاملات المنزلية المتوفرة. تشترط خدمة عاملة منزلية مقيمة وجود سيدة بالمنزل، ويقوم المستخدِم بإتمام كافة إجراءات التعاقد عن طريق تطبيق راحة بسهولة، بتحميل المستندات المطلوبة، والتعاقد على الفترة التي تناسبه، واختيار وسيلة الدفع من التطبيق، ثم يتم توصيل العاملة لمنزل الأسرة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة على تطبيق راحة.
خدمة عاملة منزلية بالساعة وخدمة عاملة منزلية مقيمة هي الخدمات الشائعة والمعروفة لدى أكثر الجمهور، ولكن هناك خدمات أكثر توفرها "راحة".
3. خدمة المساعدة الشخصية
وهي خدمة توفر لك رعاية منزلية للأطفال وكبار السن والرضع والنساء الحوامل. تستطيع طلب خدمة رعاية أطفال لأي عمر، وكذلك جليسات لكبار السن، ورعاية ذوي احتياجات خاصة. خدمة المساعدة الشخصية تتيح لك الاختيار من بين مقدمي رعاية منزلية مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى لرعاية أحبتك.
4. خدمة السائق الخاص
يوفر لك تطبيق راحة خدمات سائق خاص مدرب ومرخص، بخبرة واحترافية كبيرة، ومن جنسيات متنوعة، جميعهم حائزين على رخصة قيادة سعودية، يتبعون قواعد الطريق، يهتمون لسلامتك وسلامة مرافقيك بالسيارة، وكذلك سلامة سيارتك وفحصها يوميًا قبل الانطلاق.
5. خدمة مناسبات
والتي تتيح لمستخدمي تطبيق راحة طلب خدمة عاملات منزلية لأعمال الضيافة في المناسبات. لتستمتع ربة المنزل برفقة أحبتها وأجواء حفلتها، وتترك أمور الضيافة للعاملة التي تقوم على إكرام الضيوف بشكل احترافي وراقي، وتقدم لهم الطعام والشراب.
6. خدمة توسط
خدمة جديدة من راحة، تجد كل ما تحتاج معرفته عنها في هذا المقطع
تتفرد "راحة" بعدة مزايا تجعلها الوجهة الأولى للعديد من العائلات السعودية، ومنها:
عاملات منزلية مدربات ومؤهلات: تقوم راحة من البداية باختيار أفضل العاملات المنزلية، وبناءً على معايير دقيقة، تشمل المهارات الشخصية والخبرة والقدرة على التعامل مع المهام المنزلية المختلفة؛ ثم تقوم "راحة" بعمل تدريبات مستمرة للعاملات المنزلية لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بالأسر السعودية.
توفير الوقت والجهد: يوفر تطبيق راحة على الأسر السعودية الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات البحث التقليدي عن العاملات المنزلية، والتعامل مع إجراءات الاستقدام، حيث يستطيع العميل إتمام الأمر بالكامل على تطبيق راحة. يختصر ذلك الأمر الكثير من الوقت والجهد، ويجعل تجربة الحصول على خدمة العاملة المنزلية سلسة وبسيطة.
المرونة والخيارات المتنوعة: تحرص "راحة" على توفير خيارات متنوعة لتناسب كل احتياج من خدمات العاملات المنزلية، طويلة الأجل وقصيرة الأجل، زيارة واحد أو زيارات متعددة ومنظمة ومجدولة لشهور قادمة. كما يمكن للعائلات تحديد جدول زمني يناسب أوقاتهم دون الحاجة إلى الالتزام بعقود طويلة المدى، وذلك يمنحهم حرية أكبر في تلبية احتياجاتهم المتغيرة.
أمان وموثوقية: تشدد "راحة" على عامل الأمان للأُسَر في السعودية، وتحرص على فحص العاملات المنزلية والتأكد من سلامتهم بدنيًا ونفسيًا، وفحص سجلاتهم الجنائية في بلادهم للتأكد من خلوها من المشاكل، بالإضافة إلى مراجعة خلفية العاملات المنزلية ومتابعة أدائهم بشكل دوري لضمان تقديم خدمة مميزة وآمنة. كل ذلك وأكثر، لضمان راحة عملائها وزيادة ثقتهم في الخدمات المقدمة.
طرق دفع متنوعة: هناك 4 طرق دفع على تطبيق راحة:
خدمة سداد (رقم شركة سماسكو 167).
دفعات شهرية (OLP).
البطاقات الالكترونية (فيزا/ماستر كارد /امريكان اكسبرس/مدى).
تطبيق Apple pay.
كما يمكن لمستخدمي تطبيق راحة جدولة زيارات الشهر بالكامل على التطبيق، والتعاقد لمدة تبدأ من شهر – ثلاثة أشهر – ستة أشهر – 12 شهر وصولًا إلى 24 شهرًا. ويتيح لك تطبيق راحة القيام بكافة إجراءات التعاقد من خلال التطبيق نفسه ودون الحاجة إلى زيارات للفروع، مع إمكانية تحميل المستندات المطلوب على التطبيق دون الحاجة لإحضار أصول هذه المستندات للفرع.
تعتبر خدمات "راحة" المنزلية واحدة من أفضل ما تقدمه شركات خدمات العمالة المنزلية بالساعة في السوق السعودي، الحل المثالي للعائلات التي تبحث عن الخدمات المنزلية الموثوقة والمرنة. يمكن للعائلات استعراض ملفات العاملات المنزلية، واختيار من تناسب احتياجاتهم من حيث الخبرة والتدريب، كما يمكنهم الاطلاع على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يسهل اتخاذ القرار المناسب لاحتياجات المنزل والأسرة.
تحميل تطبيق راحة: ابدأ بتحميل التطبيق وتصفح الخدمات المتاحة والخيارات المتنوعة.
تحديد المتطلبات: اختر نوع الخدمة الذي تحتاجه، سواء كانت عاملة بالساعة أو مقيمة، وحدد الجدول الزمني المناسب لك. لتحميل تطبيق راحة اضغط هنا.
اختيار العاملة المناسبة: بناءً على المعلومات المتاحة حول العاملات المنزلية، يمكنك اختيار خدمة العاملة التي تناسب احتياجاتك و تفضيلاتك، لتحصل على أفضل خدمة لك.
خطوات الحصول على كل خدمة من تطبيق راحة
توفر "راحة" تجربة مميزة تضمن راحة بال عملائها ورضاهم عن الخدمة، وتجعل الوصول إلى خدمات العمالة المنزلية أمرًا سهلًا، بخيارات مرنة وأسعار معقولة. وسط عالم مليء بالتحديات والالتزامات، أصبحت "راحة" هي الخيار الأول للأسر التي تبحث عن عمالة منزلية بالساعة، توفر عليها الوقت والمجهود، وتسهل عليها الحياة بثقة وراحة. لتحميل تطبيق راحة اضغط هنا.