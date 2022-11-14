قمة العشرين في "بالي" فرصة لوضع حلول لمشكلات كثيرة.. مؤشرات ودلالات

هذا فضلاً عن تأثُّر العالم بقلة المعروض من موارد الطاقة، التي تُلبِّي احتياجات الشعوب، ولا تُحمِّلها نفقات إضافية؛ ما أدى للتضخم الاقتصادي وآثاره المقلقة.. كل هذا وضع الاقتصادات الكبرى أمام مهمة كبيرة في هذه القمة خاصة؛ ومن هنا تكون قمة مجموعة العشرين القادمة طوق نجاة للخروج بحلول مرحلية، تُرضي الجميع، وتُقلل من احتمالات تطوُّر الأوضاع الراهنة إلى الأسوأ.